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Новости. Общество
19:40, 14 Февраля 2018

Звезда "50 оттенков" рассказала о самой сложной постельной сцене

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Дакота Джонсон - героиня БДСМ-трилогии рассказала о самом сложном эпизоде и о странных моментах во время работы на площадке.

Звезда БДСМ-трилогии, финальная часть которой "Пятьдесят оттенков свободы", Дакота Джонсон раскрыла подробности съемок постельных сцен. Ее интервью опубликовано на сайте журнала Marie Claire, пишет kino.mail.

По словам актрисы, самым сложным стал эпизод в наручниках в красной комнате.

Я была руками и ногами прикована к решетке — своеобразному забору, который опускается. И у меня были завязаны глаза.

Она добавила, что неважно, насколько натренирована она была на репетициях, — когда лишаешься зрения и осязания, невозможно контролировать свою нервную систему. Джонсон также рассказала, что иногда перед наиболее трудными сценами актеры выпивают чего-нибудь крепкого.

Актриса сообщила, что одним из странных моментов съемок было то, что они не снимались полностью обнаженными — Джонсон, в частности, была прикрыта стрингами. Чтобы они не сваливались, их приклеили к ее телу.

Картина "Пятьдесят оттенков свободы" вышла в российских кинотеатрах 8 февраля и стала лидером проката в России и СНГ по итогам первого уикенда, вызвав обеспокоенность министра культуры Владимира Мединского. По мнению чиновника, голливудская лента "обрушила целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате".

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