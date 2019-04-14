Новости
Сегодня, 14 Апреля 2019
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 15 апреля.
14.04.2019, 20:00
Александр Толмацкий считает, что супруга артиста настраивает подростка против родственников.
14.04.2019, 19:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Полтора миллиарда на дороги, очень злые медведи и тепло, которое уже не за горами
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
14.04.2019, 19:00
Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение мужчины на автомобиль.
14.04.2019, 18:02
В карельской столице 15 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, сообщает Гидрометцентр.
14.04.2019, 17:00
Госавтоинспекция Карелии поясняет, что 70% дорожных аварий с участием детей произошли по вине водителей.
14.04.2019, 14:33
Правительству Карелии пришлось выделять бюджетные средства на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.
14.04.2019, 14:26
Летчики подразделений оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа начали подготовку к параду Победы, который пройдет 9 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
14.04.2019, 12:56
"Я убежден в обоснованности обвинения Дмитриева, иначе не стал бы представлять интересы потерпевшей"
"Столица на Онего" попросила петрозаводского адвоката Игоря Перова, представляющего в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Дмитриева, ответить на вопросы нашего издания.
14.04.2019, 12:03
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге.
14.04.2019, 11:25
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
14.04.2019, 11:10
Россияне стали меньше экономить в путешествиях и реже отказываться от шопинга и аренды автомобиля.
14.04.2019, 10:46
В республике выросло число аварий со смертельным исходом, сообщает УГИБДД по Карелии.
14.04.2019, 10:03
В Финляндии открылись 911 избирательных участков для выборов в парламент.
14.04.2019, 09:52
За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано два пожара, сообщает ГУМЧС по Карелии.
14.04.2019, 09:20
Вертолет службы санитарной авиации доставил в Петербург рабочего из Петрозаводска, получившего серьезные травмы головы, сообщает ведомство.
14.04.2019, 09:05
Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.
14.04.2019, 09:00
14.04.2019, 07:05
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Аналитика
12.04.2019 16:25
Политкухня
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
08.04.2019 13:04
08.04.2019 11:59
Чтиво
11.04.2019 12:45
Личное мнение
"Цифровизация" городского хозяйства не решает управленческих проблем.
11.04.2019 12:40
02.04.2019 11:20
Опрос
Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?
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