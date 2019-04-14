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Новости

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Сегодня, 14 Апреля 2019
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 15 апреля.
14.04.2019, 20:00
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Александр Толмацкий считает, что супруга артиста настраивает подростка против родственников.
14.04.2019, 19:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Полтора миллиарда на дороги, очень злые медведи и тепло, которое уже не за горами 
Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
14.04.2019, 19:00
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске 3
Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение мужчины на автомобиль.
14.04.2019, 18:02
В Петрозаводске в понедельник потеплеет до плюс 10 градусов
В карельской столице 15 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, сообщает Гидрометцентр.
14.04.2019, 17:00
С начала года в Карелии произошло 20 ДТП с участием детей
Госавтоинспекция Карелии поясняет, что 70% дорожных аварий с участием детей произошли по вине водителей.
14.04.2019, 14:33
На дома для переселенцев из аварийного фонда Карелии пришлось выделить дополнительные миллионы 1
Правительству Карелии пришлось выделять бюджетные средства на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.
14.04.2019, 14:26
Летчики начали тренировки в небе Карелии перед парадом в Петербурге
Летчики подразделений оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа начали подготовку к параду Победы, который пройдет 9 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.
14.04.2019, 12:56
"Я убежден в обоснованности обвинения Дмитриева, иначе не стал бы представлять интересы потерпевшей"
"Столица на Онего" попросила петрозаводского адвоката Игоря Перова, представляющего в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Дмитриева, ответить на вопросы нашего издания.
14.04.2019, 12:03
Скандально известного депутата избили в Санкт-Петербурге 3
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге.
14.04.2019, 11:25
Представитель Путина рекомендовал ликвидировать вторую смену в школах Карелии 2
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
14.04.2019, 11:10
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Россияне стали меньше экономить в путешествиях и реже отказываться от шопинга и аренды автомобиля.
14.04.2019, 10:46
ГИБДД Карелии назвала понедельник самым аварийным днем
В республике выросло число аварий со смертельным исходом, сообщает УГИБДД по Карелии.
14.04.2019, 10:03
В Финляндии начались парламентские выборы
В Финляндии открылись 911 избирательных участков для выборов в парламент.
14.04.2019, 09:52
Две частные бани пострадали от огня в Карелии в субботу
За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано два пожара, сообщает ГУМЧС по Карелии.
14.04.2019, 09:20
Петрозаводчанина пришлось везти в Петербург с серьезными травмами головы 1
Вертолет службы санитарной авиации доставил в Петербург рабочего из Петрозаводска, получившего серьезные травмы головы, сообщает ведомство.
14.04.2019, 09:05
Куда пойти в Петрозаводске 14 апреля: Суровые соревнования, "Грустная комедия" и юбилей "Сударушки"
Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.
14.04.2019, 09:00
Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 14 апреля
14.04.2019, 07:05
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09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
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Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку

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Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
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04.04.2019 14:29
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28.03.2019 16:57
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28.03.2019 16:52
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