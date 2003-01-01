Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин во время поездки в Карелию снял на видео лису

Известный актер поделился фото и видео с отдыха в Карелии.
Актер Андрей Мерзликин, известный по фильмам «Бумер» и «Жмурки», посетил Карелию. На Валааме он встретил любопытную лису, которая подошла к нему совсем близко.
Мерзликин снял рыжую плутовку на видео, которое позже опубликовал в своем телеграм-канале. Кадры с храброй красавицей-лисой быстро разошлись по соцсетям.
Напомним, актер прославился после роли в культовом «Бумере». На его счету десятки киноработ, в том числе он снимался в «Жмурках» Балабанова, «Брестской крепости». Также он играл в сериалах «Молодёжка» и «Мосгаз». В 2012 году получил премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в картине Владимира Мирзоева «Борис Годунов».