Звезда Comedy Woman назвала способы борьбы с морщинами в зоне декольте

Надежда Ангарская поделилась забавными лайфхакам о том, как не допустить возрастных изменений.

Звезда шоу Comedy Woman назвала пять способов борьбы с морщинами, пишет Cosmopolitan.

Надежда дала поклонницам любопытные советы из области женской красоты. Участница Comedy Woman рассказала о том, как справляется с возрастными изменениями. В частности, это касается именно чувствительной кожи в области декольте.

В качестве косметологических процедур актриса посоветовала девушкам воспользоваться услугами массажиста или делать увлажняющие маски. Ангарская отметила, что это всё – "реальные заморочки".

Тем, кто ищет методы попроще, Надежда порекомендовала просто прикрыть декольте рукой или выбрать правильный бюстгальтер.

"Можно также спать на спине или избегать горячей воды во время душа", – пояснила Ангарская.