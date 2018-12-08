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Новости. Общество
20:40, 08 Декабря 2018
фото: Instagram

Звезда "ДОМа-2" истязала себя голоданием

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Экс-участница телестройки Рита Керн собирается вновь повторить этот опыт.

Бывшая участница популярного реалити-шоу "ДОМ-2" Рита Керн отдыхает в США. Девушке удалось попасть в Нью-Йорк, когда на улицах города царит предрождественская суета. Как призналась Рита, ей продлили визу, поэтому она вновь смогла попасть в Америку. Что касается предстоящего Нового года, девушка не планирует его отмечать. В это время она хочет устроить себе детокс, пишет СтарХит.

"Я не люблю новогодние праздники в Москве, так как никто не работает, и все закрыто. Поэтому думаю поголодать 3-10 дней и провести их в специальном SPA-центре, а заодно можно сделать операцию пластическую. Года два назад я голодала семь дней под наблюдением, очень полезный опыт. Самое главное — это правильный выход из него! Сколько дней голода, столько дней и выход. Плюс разные процедуры, массаж, душ шарко, гимнастика и прогулки. Худеешь, кожа подтягивается, цвет лица меняется. Кому тяжело, то можно сидеть на овсяном слабом киселе. У кого такой опыт был. Я постройнела на пять килограмм, но выходила из голода уже дома и сорвалась", — рассказала Рита.

Многие подписчики Керн были удивлены, что она вновь хочет лечь под нож хирурга. Ранее Рита делала несколько операций по увеличению груди, чтобы добиться такого внушительного размера. «Впервые увеличила грудь в подарок мужчине, а потом просто захотела размер побольше. Но следующие две операции прошли неудачно, смещались импланты. В итоге сделала последний, четвертый раз, уже максимально большие, смещаться уже некуда. Очень нравится результат, переделывать не собираюсь», — говорила Керн.

К слову, теперь звезда зарабатывает на жизнь своим внешним видом. В Сети появились расценки на услуги Риты Керн. Якобы она получает около 60 тысяч долларов за поездки с состоятельными мужчинами. Керн соглашается проводить время с мужчинами без садистских наклонностей. Экс-участница реалити-шоу признавалась, что ее интересуют лишь успешные представители мужского пола.

 

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