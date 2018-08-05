Звезда "Дома-2" предложил расставшейся с Петросяном Степаненко строить любовь

Экс-участник "Дома-2" и ведущий Рустам Солнцев предложил артистке Елене Степаненко "замутить".

"Елена Степаненочка моя любимая разводится с Вагановичем. В Сеть даже слили фотографии, где он, маленький такой, сутуленький, гуляет с какой-то молодой бабешкой. Леночка, я сейчас к вам обращаюсь. Я пока на "вы", но думаю, со временем перейдем на "ты". Может, замутим?", - приводит слова Солнцева "СтарХит".

Как сообщает "Life.ru", Солнцев также напомнил, что у него есть квартира. И даже сказал, что построит замок. Он призвал Степаненко "утереть нос старому большому юмористу".

Дамой Евгения Петросяна Солнцев, вероятно, назвал 29-летнюю Татьяну Брухунову, которая является личной ассистенткой юмориста. Брухунова перебралась в Москву из Тулы десять лет назад, поступила в МГУКИ, где изучала менеджмент.

Ранее стало известно о расставании Петросяна и Степаненко. Также сообщалось, что Елена Степаненко пытается отсудить у мужа 80% состояния. Отмечалось, что она потребовала более одного миллиарда рублей, пишет "Life.ru".