Звезда мюзиклов, шансона и народной песни выступит в Петрозаводске

Певец и композитор, многократный лауреат премии «Шансон года», звезда российских мюзиклов, участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса» Алексей Петрухин приезжает в Карелию.
Певец и композитор, многократный лауреат премии «Шансон года», звезда российских мюзиклов, участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса» Алексей Петрухин приезжает в Карелию.
Артист исполнит всеми любимые хиты и презентует новые песни. «Пластиночка», «А жизнь моя», «Клееночка», «Запонки» — песни Алексея Петрухина стали по-настоящему народными и вышли далеко за пределы какого-то одного жанра.
Алексей окончил Волгоградский институт искусств им. П. Серебрякова по специальности «Дирижер народного хора», после чего переехал в Москву, где поступил на вокальный факультет РАМ им. Гнесиных, параллельно работая в Музыкальном театре национального искусства под руководством В. Назарова, где исполнял ведущие роли.
В 2006 году был приглашен в хор им. Пятницкого в качестве солиста, где проработал более трех лет. В начале 2010 года после прохождения кастингов Алексей попал в мюзикл «Zorro». С 2010 по 2015 следовали другие проекты, в которых Петрухин принимал участие: мюзикл «Бременские музыканты», «Лукоморье», «Граф Орлов», «Голливудская дива», проект «Романовы». В период с 2016 по 2021 год продолжил работу в театре, исполняя роль «мужика в красной рубахе» в опере «Преступление и наказание».
Алексею удалось воплотить все самые яркие идеи в своем авторском творчестве, раскрыв для зрителей не только исполнительский, но и композиторский талант. Любимые песни в живом исполнении теперь прозвучат в Петрозаводске в концерте «Ах, вечерочек-вечерок» 28 октября (12+).