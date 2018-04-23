Звезда сериала "Физрук" похудела в Карелии

Толстушка Полина Гренц очистилась от токсинов и шлаков.

23-летняя Полина Гренц стала известна благодаря роли пухленькой школьницы Саши Мамаевой в сериале "Физрук". Для роли актриса поправилась на 15 килограммов, однако, когда съемки закончились, девушка начала борьбу с лишним весом, рассказывает Cosmopolitan.

Гренц стала придерживаться строгой диеты, которая включала в себя овощи и белое куриное мясо, а также начала усердно заниматься спортом. Сейчас Полина находится в потрясающей форме. Результатами похудения актриса часто делится в Instagram. Недавно девушка показала фото из зала и рассказала, что полторы недели не занималась, а сейчас наверстывает упущенное.

"Сегодня я ощутила отсутствие тренировок 1,5 недели на своих ножках. Ну, ничего, я сильная девочка, восстановлюсь", - написала Гренц.

Полторы недели тренировок Полина пропустила из-за небольшого отпуска, который она провела на детокс-программе в Карелии. Актриса рассказала, что очистила организм от токсинов и шлаков, а также немного похудела. Поклонники артистки считают, что она прекрасно выглядит и больше ей худеть не стоит.