Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова решилась на пластику

У звезды сериала "Папины дочки" был день рождения. За последние годы Дарья Мельникова успела кардинально изменить свою жизнь.

Шесть лет назад она вышла замуж за Артура Смольянинова, шокировав поклонников, не подозревавших о тайной связи влюбленных, а в 2015 году родила первенца, сообщает "Стархит".

Актриса не любит афишировать личную жизнь, но признает, что является сторонницей создания большой семьи. Почти два месяца назад она подарила супругу второго ребенка. Поклонники уже заметили, что это событие сделало звезду экрана более откровенной. Дарья успела познакомить младшего сына с подписчиками, продемонстрировав фото грудного ребенка. Также она постоянно дает личные рекомендации будущим мамам. Хотя Мельникова тщательно готовилась к послеродовому периоду, не все прошло гладко. Недавно артистка рассказала, что планирует обратиться к хирургу из-за возникших проблем с кожей.

"Муж обещал когда-нибудь оплатить пластику", — поделилась Дарья в Сети.

Дело в том, что на теле актрисы появились растяжки. Это несильно омрачает жизнь молодой мамы, но специфика карьеры требует от нее тщательно следить за внешностью. В будущем Дарья хочет исправить ситуацию, в чем ее поддерживает понимающий супруг.

Пока Мельникова возвращает прежнюю форму своими силами. Актриса занимается спортом, принимает контрастный душ и пользуется питательными маслами для тела. Она продолжает давать подписчикам советы, связанные с восстановлением после родов. К слову, почитателям творчества Дарьи уже не терпится узнать имя второго ребенка, но звездная пара все еще хранит молчание по этому вопросу. Изначально артистка говорила, что не любит публичности. «Я не хочу делать из своей личной жизни реалити-шоу», — объясняла Дарья причину, по которой предпочитает оставлять некоторые вещи в секрете.