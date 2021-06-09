Звезда шоу «Голос» из Карелии выступит в День города

В Петрозаводске в День города состоится выступление участницы шоу «Голос 60+» на Первом канале Ирины Аникиной

В Петрозаводске 26 июня, в субботу, на центральной сцене в створе проспекта Ленина выступит Ирина Аникина. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы, опубликовавший программу празднования.

Замдиректора музея «Кижи» Ирина Аникина является суперфиналистом шоу «Голос 60+» на Первом канале.

Концертная программа «Ты мой навек, Петрозаводск!» с участием героини популярного музыкального шоу начнется в 22-00.

Напомним, победу в музыкальном проекте «Голос 60+» завоевала 91-летняя жительница Петербурга Дина Юдина. Участница из Карелии Ирина Аникина вышла в суперфинал.

Хедлайнером празднования Дня города в карельской столице в этом году станет группа «Дюна».