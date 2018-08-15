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Новости. Общество
15:34, 15 Августа 2018

Звезда, знамя, комсомольский значок: какой будет стела, которую хотят установить на Кукковке

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В Петрозаводске хотят установить стелу, посвященную 100-летию ВЛКСМ. Сооружение высотой 4 метра может появиться в районе пересечения Комсомольского проспекта и улицы Ровио.

Это следует из ответа на запрос "Столицы на Онего", подписанного вице-премьером Карелии Ларисой Подсадник.

Ранее пресс-служба главы Карелии сообщила, что к 100-летию ВЛКСМ на Кукковке планируется установить стелу. Поскольку информация об этом вызвала ажиотаж среди читателей "Столицы на Онего", мы направили в правительство запрос, в котором попросили ответить на ряд вопросов.

Из ответа за подписью Ларисы Подсадник следует, что вопрос об установке стелы в честь 100-летия образования ВЛКСМ был включен в повестку заседания Комиссии по культурно-историческому наследию при администрации Петрозаводска 28 апреля этого года. Однако комиссия отложила рассмотрение этого вопроса "до определения объема работ по установки стелы и благоустройству территории".

"Предложено рассмотреть вопрос в период подготовки к 100-летию комсомольской организации Карелии в 2019 году", - сообщается в ответе.

Установка стелы предполагается на пересечении улицы Ровио и Комсомольского проспекта.

"В соответствии с проектом высота стелы – 4 м, максимальная ширина – 1,5 м. Материал: металл. Основной цвет чёрный. Металлическая конструкция с центральным элементом, в виде замкнутой окружности с силуэтным отображением образа (лого) мероприятия (100 лет ВЛКСМ). В композиции стелы использована символика ВЛКСМ: звезда, абрис комсомольского значка, стилизованное знамя", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается также, что бюджетные средства на реализацию проекта не предусмотрены. Предположительно, установка стелы будет осуществляться за счет добровольных пожертвований.

На вопрос, обсуждалась ли установка стелы с жителями Кукковки? – нам сообщили следующее:

"Вопрос установки стелы с жителями Кукковки отложен до момента определения объема средств, необходимых на установку стелы и благоустройство территории, предположительной даты реализации проекта и получения одобрения проекта  Комиссией по культурно-историческому наследию при Администрации Петрозаводского городского округа".

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Комментарии

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Саныч
2018-08-15 16:03:30
Совок неистребим.
елпидифор
2018-08-15 15:53:05
Еще в советские время о таких инициаторах говорили:
Волосы выпали, зубы торчком -
Старый дурак с комсомольски значком.
Горожанин
2018-08-15 16:34:03
елпидифор, дураки были и в советское время. Правда, в меньшем количестве. Инициатива в самом деле неуместная, ибо не доросли мы еще до "комсомольского" движения. Хотя пионерские организации в некоторых школах уже возрождаются. Без всякой политики, к радости детей и в помощь воспитателям. "Пионер-всем ребятам пример!", - это ж вечно, что тут плохого для детства?
xxxxxxx
2018-08-15 15:52:42
Лучше Подсадникову саму поставьте ,в пионерском галстуке , и пусть там стоит с дружками из правительства и зак.собрания , раз ненакомсомолились в детстве .
Гость
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