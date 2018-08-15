Звезда, знамя, комсомольский значок: какой будет стела, которую хотят установить на Кукковке

В Петрозаводске хотят установить стелу, посвященную 100-летию ВЛКСМ. Сооружение высотой 4 метра может появиться в районе пересечения Комсомольского проспекта и улицы Ровио.

Это следует из ответа на запрос "Столицы на Онего", подписанного вице-премьером Карелии Ларисой Подсадник.

Ранее пресс-служба главы Карелии сообщила, что к 100-летию ВЛКСМ на Кукковке планируется установить стелу. Поскольку информация об этом вызвала ажиотаж среди читателей "Столицы на Онего", мы направили в правительство запрос, в котором попросили ответить на ряд вопросов.

Из ответа за подписью Ларисы Подсадник следует, что вопрос об установке стелы в честь 100-летия образования ВЛКСМ был включен в повестку заседания Комиссии по культурно-историческому наследию при администрации Петрозаводска 28 апреля этого года. Однако комиссия отложила рассмотрение этого вопроса "до определения объема работ по установки стелы и благоустройству территории".

"Предложено рассмотреть вопрос в период подготовки к 100-летию комсомольской организации Карелии в 2019 году", - сообщается в ответе.

Установка стелы предполагается на пересечении улицы Ровио и Комсомольского проспекта.

"В соответствии с проектом высота стелы – 4 м, максимальная ширина – 1,5 м. Материал: металл. Основной цвет чёрный. Металлическая конструкция с центральным элементом, в виде замкнутой окружности с силуэтным отображением образа (лого) мероприятия (100 лет ВЛКСМ). В композиции стелы использована символика ВЛКСМ: звезда, абрис комсомольского значка, стилизованное знамя", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается также, что бюджетные средства на реализацию проекта не предусмотрены. Предположительно, установка стелы будет осуществляться за счет добровольных пожертвований.

На вопрос, обсуждалась ли установка стелы с жителями Кукковки? – нам сообщили следующее:

"Вопрос установки стелы с жителями Кукковки отложен до момента определения объема средств, необходимых на установку стелы и благоустройство территории, предположительной даты реализации проекта и получения одобрения проекта Комиссией по культурно-историческому наследию при Администрации Петрозаводского городского округа".