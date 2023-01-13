Звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова уволили из МХТ имени Чехова

Народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из Московского Художественного театра имени Чехова.

Об увольнении знаменитого артиста рассказал РИА Новости заместитель директора по связям с общественностью Вадим Верник.

По его словам, у артиста состоялся разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским.

«По результатам разговора было принято решение уволить из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова и Ольгу Васильеву», — сказал Верник.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что причиной увольнения Назарова стали его критические высказывания по теме специальной военной операции (СВО) на Украине.

Дмитрий Назаров более всего известен как телеведущий и исполнитель роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня». В общей сложности актер снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. В МХТ он служил с 2003 года.