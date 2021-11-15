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Звезды 70-80-х годов дадут концерты в райцентрах Карелии

Новости. Культура
16:31, 10 Января 2022
фото: Кадр из видео

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В феврале солисты советских ВИА выступят в Кондопоге, Сегеже, Медвежьегорске, Беломорске, Калевале и Костомукше.

Концерты участников вокально-инструментальных ансамблей 70–80-х годов пройдут при поддержке карельского землячества в Москве. Как отмечают в землячестве, для организации таких «шоу» было важно дождаться снятия строгих ограничений. Сейчас, когда большинство противоэпидемиологических ограничений отменены, карельские зрители могут услышать живое исполнение шлягеров советской эстрады, сообщается на сайте правительства республики.

На сцены карельских городов выйдут музыканты, заслуженные артисты СССР и России. Зрителей ждет встреча с Анатолием Алёшиным (экс-солист ВИА «Веселые ребята», «Аракс»), Михаилом Долотовым (экс-солист ВИА «Песняры» под управлением Л. Борткевича), Игорем Офицеровым (солист, золотой голос ВИА «Поющие сердца»), Владимиром Преображенским (экс-солист ВИА «Синяя птица»). В гала-концерте будут исполнены популярные песни прошлого века — «Синяя вечность», «Ни минуты покоя», «Беловежская пуща», «Вологда», «Клён», «За полчаса до весны», «Белый теплоход», «Я иду тебе навстречу», «Кто тебе сказал», «Сумасшедший дождь», «Напиши мне письмо» и многие другие песни советской эстрады.

Ранее «Песняры» поздравили жителей Беломорска с Днем Карелии.

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Комментарии

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Саныч
2022-01-10 17:05:52
Что они там заработают? Или бюджет Карелии забашляет?
Teaтральный критик
2022-01-10 17:04:27
Голосуйте за боголепова ! :)
кир
2022-01-10 16:54:15
Дошли до ручки, денег нет, - сказал кот.
Изя
2022-01-10 17:06:02
кир, споешь с ними , хочу тебя услышать ))))
Гость
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