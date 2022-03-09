В Карелии состоится матч звезд «Легенды хоккея»

19 марта в 17.00 в Ледовом дворце Кондопоги состоится матч, приуроченный к 97-летию Всероссийского общества охраны природы. Команды «Легенды Хоккея» и «Карелия» встретятся в поддержку проекта «Последняя игра».

На лед выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира, обладатели Кубка Стенли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Гусаров и Вячеслав Буцаев. В состав команды «Карелия» войдут как ветераны хоккея, так и воспитанники детской хоккейной школы «СКА-Карелия».

Инициатива Вячеслава Фетисова «Последняя игра» направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам и предусматривает проведение серии игр с участием легенд хоккея, политических деятелей, звезд кино и музыки, а также других известных людей. Матчи ранее прошли в Финляндии, Кении, ОАЭ, Израиле, Нью-Йорке, Сингапуре, Байкале и на Красной площади в Москве. Завершит эту серию игра на льдине на Северном полюсе.

Начало мероприятия в Ледовом дворце (г. Кондопога, ул. Строительная, 2) 19 марта в 17.00. Вход для зрителей бесплатный.