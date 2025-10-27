Звёзды игровой индустрии оценят разработки начинающих программистов из Петрозаводска

В столице Карелии пройдёт масштабный IT-хакатон для юных разработчиков игр.

6 ноября с 10:00 до 17:30 в Центре опережающей профессиональной подготовки в Петрозаводске будет проходить общегородской IT-хакатон «КосмоКвест», ориентированный на подростков в возрасте 10-12 лет. Об этом «Столице на Онего» рассказали в школе программирования «Алгоритмика».

Участники состязаний смогут побороться за звание лучших разработчиков интерактивных игр на языке Scratch.

— Хакатон — это уникальная площадка, где можно экспериментировать без страха. Здесь ребята делают первые шаги по созданию полноценного проекта, проживают полный цикл разработки: от идеи до финального воплощения и презентации проекта. Это развивает смелость и нестандартное мышление, — отметил член жюри и глава гейм-дизайн-направления российской игры «Гардарики» Артём Волков.

По итогам соревнования эксперты определят победителей и призёров. Вход на мероприятие свободный.