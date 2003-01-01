Звезды карельского спорта и их тренеры сдали нормы ГТО

15 ноября в Петрозаводске, на базе Республиканского спортивного комплекса «Курган» ведущие спортсмены региона, включая членов сборных команд России, а также их тренеры сдали нормы ГТО.

Масштабное тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) организовал Центр спортивной подготовки (ЦСП) Карелии. Мероприятие стало не просто проверкой физической формы, но и важной акцией по популяризации массового спорта.

— Это самые топовые спортсмены Республики, — рассказывает заместитель директора ЦСП Александр Баканчук. — Приятно, что большинство ребят это наши спортсмены ЦСП, которые получают у нас заработную плату, то есть фактически являются профессиональными спортсменами.

Участники пробовали себя в ряде испытаний ГТО: наклоны, отжимания, прыжки в длину, рывок гири 16 кг, поднимание туловища на время. Часть испытаний были общими для всех, а некоторые, как поднятие гири, например, только для мужчин. Завершилось тестирование забегом.

Судья соревнований, инструктор-методист ЦСП и региональный оператор ГТО в Карелии Иван Сергеев высоко оценил уровень подготовки:

— Сегодня все было на очень высоком уровне, потому что сами спортсмены имеют отличную подготовку. Сегодня у нас при мне было 103 рывка гири 16 килограмм. До этого при мне никто столько не выполнял за 4 минуты.

Добавим, что спортсменов, показавших лучшие результаты в каждом испытании, наградили памятными подарками.

Одной из главных целей мероприятия было привлечение молодежи к ГТО через пример спортсменов.

— Конечно, для нас очень важно, чтобы они потом рассказали своей аудитории, как круто, что мы сегодня здесь были и как доступен комплекс ГТО. Чтобы их друзья и их аудитория также вовлеклась в комплекс ГТО, — подчеркнул Александр Баканчук.

В завершение мероприятия организаторы призвали всех жителей Карелии присоединяться к спортивному движению.

Автор: Всеволод Антошин

Смотрите фоторепортаж Людмилы Корвяковой с мероприятия.