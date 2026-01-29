Звезды российского спорта примут участие в фестивале «Гиперборея - 2026»

Известные спортсмены примут участие в награждении победителей конкурса снежных и ледовых скульптур.
Главной темой юбилейного фестиваля «Гиперборея-2026» станет сила и мощь российского спорта. Гостей ждет масштабный праздник, посвященный легендарным атлетам — нашим землякам и национальным героям, прославившим страну на мировых аренах.
Старт празднику будет дан чемпионской зарядкой. В 11:00 двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий проведет для всех желающих энергичную утреннюю разминку на центральной площадке.
Кульминацией дня станет уникальная встреча с олимпийскими чемпионами. 7 февраля в 18:00 на главной сцене фестиваля зрителей ждет грандиозный сюрприз: на сцену поднимутся олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Евгения Медведева-Арбузова, олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин и чемпион мира по боксу среди профессионалов Эдуард Трояновский.
Звездные спортсмены поприветствуют зрителей, а далее примут участие в церемонии награждения победителей конкурса снежных и ледовых скульптур. Полную программу праздника можно посмотреть по ссылке. Напомним, «Гиперборея-2026» пройдет с 3 по 7 февраля.