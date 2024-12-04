«Звоните охотникам, у нас тут пыльтергейст»: жители Петрозаводска увидели призраков в подъезде

В сети жители Петрозаводска обсуждают видео с призраками подъезда.

В паблике «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия» жители обсуждают видео, снятое в подъезде одного из домов микрорайона Древлянка. На записи зафиксированы перемещения объектов, которых в паблике окрестили «призраками».

«Конечно, пыль и паутина на камере. С такими „привидениями“ надо бороться обычной тряпкой», — пошутила одна из подписчиц в комментариях.