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Звонок в полицию обошелся пьяной жительнице Карелии в 15 тысяч рублей

Новости. Общество
10:54, 18 Марта 2020
фото: © EPA/LARRY W. SMITH
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Жительницу Костомукши оштрафовал за ложный донос о преступлении, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы.
Суд признал подсудимую виновной в совершении ложного доноса.

Установлено, что в октябре 2019 года в вечернее время костомукшанка позвонила в полицию и сообщила, что в комнату общежития, где она проживает, ворвались двое неизвестных, которые избивали её и требовали вернуть долг по кредиту.
По данному сообщению был организован выезд на место оперативной группы, проводились мероприятия, направленные на установление виновных лиц.

Но в ходе проверки было установлено, что нападения на заявительницу не было, она сообщила в полицию о происшествии в связи с алкогольным опьянением.

Суд по предложению государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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