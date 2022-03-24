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Звуковой отпугиватель грызунов стал добычей 46-летнего жителя Петрозаводска

Новости. Происшествия
11:01, 25 Марта 2022
фото: © infostart.ru

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Мужчина попытался вынести из магазина и светильник, но с ним попался, сообщили в Росгвардии Карелии.

На днях росгвардейцы выезжали по сработке тревожной кнопки в один из строительных магазинов Петрозаводска. Охранники объяснили прибывшей группе задержания, что неизвестный пронес мимо кассы светодиодный светильник. Ущерб составил более полутора тысяч рублей.

Выяснилось также, что этот же мужчина месяц назад вынес из зала звуковой отпугиватель грызунов стоимостью более 4 тысяч рублей и с ним скрылся.

Сотрудники Росгвардии доставили 46-летнего местного жителя в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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