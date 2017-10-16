Девять новостроек Петрозаводска в этом году подключены к оптическим сетям связи "Ростелеком"

За 2017 год в Петрозаводске подключены к волоконно-оптическим сетям связи по технологии PON* девять новых многоквартирных домов.

Таким образом, более 700 домохозяйств получили доступ к современным услугам связи компании "Ростелеком".

Волоконно-оптические линии связи построены в точечной городской застройке: жилом комплексе "Александр Невский" и в центре микрорайона Перевалка – новостройке на улице Чапаева д. 40А. Также технология PON пришла в "спальную" часть микрорайона Древлянка – жилые комплексы "Каскад" (проезд А. Афанасьева д. 2) и "Лесной" (проезд Морозный, д. 1, 3, 5, 7, 9).

"При прокладке сетей в городской застройке компания "Ростелеком" работает в соответствии с требованиями проекта "Чистое небо", в рамках которого воздушные линии связи, находящиеся на опорах наружного освещения и крышах домов, переносятся в кабельную канализацию. Такой подход оберегает коммуникации от постороннего вмешательства и создает эстетический облик жилых районов, - прокомментировал директор по работе с массовым сегментом ПАО "Ростелеком" Эдуард Губич. – При строительстве распределительной сети в подъездах жилых домов коммуникации также убираются в ниши, предназначенные для сетей связи, а значит, по-прежнему изолируются от постороннего вмешательства и не портят отделку межквартирных площадок".

В новостройках жильцам будут доступны современные услуги связи от "Ростелекома": "Домашний Интернет" на скорости до 200 Мб/сек, "Интерактивное телевидение" с возможностью просмотра более 220 каналов (в том числе с высокой четкостью изображения) и цифровая телефония. Для их подключения в квартиру заводится тонкий оптоволоконный кабель, после чего устанавливается абонентский ONT-модем, монтаж которого в квартире позволяет жильцам подключить сразу три услуги.

Сегодня услуги связи по технологии PON могут подключить жители микрорайонов Древлянка, Перевалка, Кукковка, Ключевая, Октябрьский, Сулажгора, Соломенное, а также жильцы некоторых домов в районах Зарека и Первомайский.

Оставить заявки на подключение услуг компании "Ростелеком", а также уточнить техническую возможность можно по круглосуточному телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

*PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей, где используется один приемопередающий модуль OLT, находящийся на станции провайдера, для передачи информации множеству абонентских устройств ONT, установленных в домах абонента. Одно ONT-устройство позволяет подключать сразу несколько услуг, например, телевидение, телефонию и доступ в Интернет. Распределительная сеть доступа PON представляет экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности, в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.

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