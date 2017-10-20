Экс-депутат Петросовета Бородатов опроверг информацию об избиении жены и похищении ребенка

Скандальный экс-депутат Совета Петрозаводск Павел Бородатов заявил, что английский суд признал его невиновным в похищении ребенка и избиении жены.

Ранее жительница Лондона Виктория Морозова написала в соцсети, что ее муж Павел Бородатов избил ее и сбежал с ребенком.

Как написал Бородатов, 18 октября 2017 года суд вынес решение и принал его невиновным по обвинению в нападении на бывшую жену Викторию.

"Это свидетельствует о сбалансированной и непредвзятой способности английского правосудия найти истину", - сказал Бородатов "Столице на Онего".

"В марте этого года Виктория состряпала ткань лжи против меня, ложно обвиняла в нападении, чтобы получить разрешении на постоянное проживание в Великобритании путем создания ложного обвинения в домашнем насилии против меня, так как она не имела права остаться в Великобритании, поскольку мы на протяжении долгого времени жили раздельно", - сказал он.

"Как вы можете себе представить, я очень рад за меня и моего сына Юрия, что английский суд быстро смог увидеть ее ложь и установить правду", - пояснил экс-депутат.