ФОТО: Уникальное пополнение в кинологической службе МВД Карелии

В Центре кинологической службы МВД по Карелии родились пять щенков, на которых полицейские возлагают большие надежды.

Об этом сообщается в паблике министерства в "ВКонтакте".

Отмечается, что появившихся на свет щенков можно назвать уникальными.

"Во-первых, не так часто родителями новых служебных собак становятся те, кто, как говорится, находится при исполнении. В данном случае мама – четверолапый специалист по поиску взрывчатых веществ, папа – выдающийся розыскной пес", - говорится в сообщении.

Поскольку потомство дали здоровые собаки с развитыми служебными качествами, находящиеся на пике формы, с большей вероятностью можно ожидать хороших показателей от молодых животных, считают специалисты.

"Во-вторых, щенята уже обретают хозяев-кинологов. На практике это означает, что они с младых ногтей привыкают к напарнику и вовлекаются в систему обучения", - отмечается в паблике.

Сейчас кинологи подбирают малышам специальные игрушки, "социализируют", изучают их индивидуальные особенности.

"При достижении определенного возраста четыре брата и сестренка начнут проходить специальную подготовку", - сообщается в группе.

Фото: https://vk.com/mvd10