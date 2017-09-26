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Новости. Общество
16:15, 26 Сентября 2017

ФОТО: Уникальное пополнение в кинологической службе МВД Карелии

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В Центре кинологической службы МВД по Карелии родились пять щенков, на которых полицейские возлагают большие надежды.

Об этом сообщается в паблике министерства в "ВКонтакте".

Отмечается, что появившихся на свет щенков можно назвать уникальными.

"Во-первых, не так часто родителями новых служебных собак становятся те, кто, как говорится, находится при исполнении. В данном случае мама – четверолапый специалист по поиску взрывчатых веществ, папа – выдающийся розыскной пес", - говорится в сообщении.

Поскольку потомство дали здоровые собаки с развитыми служебными качествами, находящиеся на пике формы, с большей вероятностью можно ожидать хороших показателей от молодых животных, считают специалисты.

"Во-вторых, щенята уже обретают хозяев-кинологов. На практике это означает, что они с младых ногтей привыкают к напарнику и вовлекаются в систему обучения", - отмечается в паблике. 

Сейчас кинологи подбирают малышам специальные игрушки, "социализируют", изучают их индивидуальные особенности.

"При достижении определенного возраста четыре брата и сестренка начнут проходить специальную подготовку", - сообщается в группе. 

Фото: https://vk.com/mvd10

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2017-09-26 17:36:23
В начале жизненного пути все мимимишные, даже кинологи.
новый
2017-09-26 17:16:30
Потом начнется выбраковка. Не надо нам по ушам и ногтям ездить.
Гость
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