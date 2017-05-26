07:25, 26 Мая 2017
ФОТО: Туристы не стали мешать девушке, встречавшей восход солнца на набережной Петрозаводска
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Путешественников из Санкт-Петербурга удивила жительница столицы Карелии, ожидавшая в гордом одиночестве в 4 утра восход солнца на набережной.
"Петрозаводск. 4 утра. Выйдя из сонного отеля, мы оказались не первыми солнцепоклонниками на холодной набережной Онего - по-зимнему утепленная девушка неподвижно ждала восход, наверное, желание загадала. Мы ей не помешали - набережная большая", - написали гости из Санкт-Петербурга в паблике "Путешествуем с фотоаппаратом по России".
Туристы сделали несколько фото, замерзли и ушли спать, а девушка так и осталась стоять на набережной.
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