Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.

Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом.

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