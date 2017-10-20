Кандидат на пост главы перинатального центра Петрозаводска был наказан за плагиат

Должность руководителя перинатального центра в Петрозаводске прочат преподавателю медицинского института ПетрГУ Александру Ившину, ни одного дня не проработавшему практикующим врачом и оштрафованному судом за плагиат при написании научной работы.

В Петрозаводске заканчивается строительство республиканского перинатального центра, и сейчас решается, кто станет его руководителем. По имеющейся у "Вестей Карелии" информации, еще в августе на эту должность рассматривалась кандидатура начальника отдела оказания медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения республики Елены Кузьмичевой. Она 23 года проработала практикующим врачом, в том числе, в карельской глубинке, а сейчас уже 11 лет трудится в Минздраве и одновременно является главным внештатным акушером-гинекологом республики.

Несмотря на такую характеристику Кузьмичевой, заместитель премьер-министра Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник отказала Минздраву в согласовании ее кандидатуры на должность руководителя перинатального центра.

Кого хочет видеть Подсадник на должности руководителя перинатального центра в Петрозаводске и почему, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".