Коммунальщиков наказали за отключение горячей воды в Карелии

Антимонопольная служба Карелии оштрафовала представителя компании, отключившей на длительный срок горячее водоснабжение в Пудоже.

Должностное лицо ООО "Карелэнергоресурс" привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции.

Об этом сообщает сайт УФАС по Карелии.

Компания "Карелэнергоресурс" 11 мая 2016 года в 12 часов дня отключила горячую воду жителям Пудожа без уведомления потребителей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".