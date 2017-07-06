17:40, 06 Июля 2017
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
По теме
Загрузка...
В России продается бронированный "Мерседес", на котором ездил Борис Ельцин.
В объявлении, которое появилось на auto.ru, сказано, что это первый бронированный Pullman в кузове W 140 из 27 выпущенных.
"Автомобиль экспонировался на стенде Мерседес на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от автомобиля и передал его своему "другу Борису" (Борису Ельцину), который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней", - сообщает продавец.
Продавец уверяет, что у него есть все оригинальные документы Гаража Особого Назначения.
Цена "ельцинского" "Мерседеса" составляет 33 837 700 рублей, пишет auto.mail.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
05.07.2017, 16:15
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
Аналитика
Сегодня 10:33
Политкухня
Абсурдность обвинений в деле "Петропита".
Сегодня 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
Сегодня 15:10
Без политики
Интервью с тренером-преподавателем футбольной секции "Юный чемпион" Артуром Федоровым.
04.07.2017 12:03
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
Медиа
05.07.2017 14:35
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии