Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу

В России продается бронированный "Мерседес", на котором ездил Борис Ельцин.

В объявлении, которое появилось на auto.ru, сказано, что это первый бронированный Pullman в кузове W 140 из 27 выпущенных.

"Автомобиль экспонировался на стенде Мерседес на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от автомобиля и передал его своему "другу Борису" (Борису Ельцину), который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней", - сообщает продавец.

Продавец уверяет, что у него есть все оригинальные документы Гаража Особого Назначения.

Цена "ельцинского" "Мерседеса" составляет 33 837 700 рублей, пишет auto.mail.