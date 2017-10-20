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Новости. Экономика
10:33, 20 Октября 2017

Новый глава Минстроя рассказал, когда Карелия избавится от аварийных домов

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И.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев заявил, что программа расселения аварийного жилья в Карелии выполнена лишь на 65%.

"Предполагается программой всего расселение 119 тысяч кв. метров. И вот, к сожалению, пока только 65%",- сообщил и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Олег Ермолаев в интервью телеканалу ГТРК "Карелия".

По информации Ермолаева, в новые квартиры из аварийных домов на данный момент переехали более 4,5 тысяч человек.

Глава Минстроя утверждает, что сейчас в стадии строительства находятся 17 многоквартирных домов для переселенцев.

Подробнее читайте в материале делово интернет-газеты "Вести Карелии".

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