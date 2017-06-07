Руководитель аппарата Заксобрания Карелии пойман пьяным за рулем

В Петрозаводске мировой суд лишил водительских прав руководителя аппарата карельского парламента Вячеслава Баева.

"21 мая в половине десятого вечера на проспекте Ленина инспектором ДПС был остановлен автомобиль Фольксваген Туарег, которым управлял Вячеслав Баев. Инспектор заподозрил, что водитель нетрезв, поскольку почувствовал запах алкоголя, заметил неустойчивость позы и несвязность речи. Все эти признаки по закону являются достаточным основанием отстранить водителя от управления транспортным средством и освидетельствовать его на предмет опьянения", - сообщается на сайте "Петрозаводск говорит".

Инспектор ДПС предложил Баеву пройти освидетельствование на месте. Чиновник отказался. Как и от медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в специализированном учреждении.

В суде Баев полностью признал вину, составленные в отношении него административные материалы не оспаривал.

В итоге суд постановил решение: назначить Баеву минимальное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.

Решение суда не вступило в законную силу.

"В профессиональной среде карельских "гайцов" эта история, конечно, активно обсуждается, и на всяк роток, как известно, не накинешь платок. Говорят о попытках неких "влиятельных лиц" вмешаться в административное производство, незаконно прекратить его и скрыть факт правонарушения", - отмечается на сайте.

Бывший заместитель по региональной политике главы Карелии (Александра Худилайнена) был назначен руководителем аппарата Заксобрания РК в марте 2017 года.