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Новости. Общество
12:53, 03 Июля 2017

Следователи предупредили жителей Карелии о мерах предосторожности на водоемах

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Следственный комитет Карелии опубликовал статистику несчастных случаев на карельских водоемах, где погибли люди.

С мая по октябрь 2016 года на водоемах республики погибли 48 человек, с мая по июнь 2017 года – уже 12 человек.

Так, 29 и 30 апреля в Ладожском озере в результате несчастного случая погибли трое мужчин, которые отправились на рыбалку на моторной лодке при неблагоприятных погодных условиях. Их тела были обнаружены в акватории Ладоги.

9 июня мужчина утонул в Якимваарском заливе во время ночного катания на гидроцикле без спасательного жилета. В это же время в Кемском районе местный житель в состоянии алкогольного опьянения спрыгнул с пешеходного моста в реку Кемь, и до настоящего времени его тело не обнаружено.

"Если вы стали свидетелями ненадлежащей работы ответственных лиц по обеспечению безопасности граждан, необходимо обращаться в следственное управление", - добавили в ведомстве.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба троих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

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