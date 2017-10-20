Создатели "Ёлок" выступили против инициативы депутатов из Карелии

Создатели франшизы "Ёлки" кинокомпания Bazelevs выступили против законопроекта депутатов из Карелии, дающего право любому жителю страны на самостоятельную вырубку хвойных деревьев.

Напомним, авторами инициативы являются депутаты от ЛДПР Тимур Зорняков, Алексей Орлов и Евгений Беседный.

Как пишет Лайф, кинокомпания направила обращение председателю комитета Госдумы по природным ресурсам Николаю Николаеву с просьбой не поддерживать предложение депутатов Закособрания Республики Карелия, инициировавших законопроект, способный повлечь за собой массовую вырубку ёлок в период новогодних праздников.

"Я выступаю категорически против этой инициативы, так как разрешение вырубки деревьев, что физическими лицами, что компаниями по реализации продажи деревьев, выглядит атавизмом в современном мире, когда технологии шагают далеко вперед и доносят общество до невиданных прежде высот", — заявил руководитель студии, кинорежиссёр Тимур Бекмамабетов.

По мнению Бекмамбетова, подобные инициативы являются тревожным индикатором того, что многие люди не осознают степень своей ответственности за будущее нашей страны.

"Готов пообещать, что совместно с командой фильма "Ёлки новые", мы предложим стране красивейшую альтернативную ёлку, которую можно будет установить в любом месте дома с помощью технологии дополненной реальности. Эта возможность будет абсолютно бесплатна и доступна любому человеку", — добавил режиссёр.