15:45, 27 Мая 2017
Стало известно, сколько будут стоить билеты на спектакли театра Вахтангова в Петрозаводске
По теме
Загрузка...
С 29 августа по 5 сентября в Петрозаводске состоятся гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Гастроли пройдут на сценах Музыкального и Национального театров Карелии. Они организованы в рамках общероссийской программы "Большие гастроли" при поддержке министерства культуры России. Зрители увидят шесть спектаклей.
Сейчас заканчивается уточнение деталей организации гастролей и подписание необходимых договоров. На следующей неделе билеты поступят в продажу. Их можно будет приобрести в кассе Музыкального театра, на сайте и у распространителей. Стоимость билетов от 400 до 3000 рублей.
Выбор читателей
22.05.2017, 16:36
26.05.2017, 09:25
24.05.2017, 11:48
22.05.2017, 06:40
23.05.2017, 06:40
22.05.2017, 14:17
Аналитика
26.05.2017 16:37
Тема недели
Жители Петрозаводска на общественных слушаниях решили, что "лицо" города должно измениться.
25.05.2017 13:10
24.05.2017 11:31
23.05.2017 16:24
19.05.2017 11:00
Чтиво
26.05.2017 09:28
Без политики
Привод и ходовая часть: выбор двигателей, коробок передач и система полного привода.
25.05.2017 15:12
22.05.2017 10:21
17.05.2017 14:04
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
Завтра в театрах (4)
детям
детям
В кинотеатрах (5)
Опрос
Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?
Комментарии