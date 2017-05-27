Новости. Культура
15:45, 27 Мая 2017

Стало известно, сколько будут стоить билеты на спектакли театра Вахтангова в Петрозаводске

По теме

Стало известно, сколько будут стоить билеты на спектакли театра Вахтангова в Петрозаводске
27.05.17 15:45
Попечительский совет карельской филармонии возглавит американский пианист
26.05.17 12:38
В Петрозаводске покажут спектакль о встрече Сталина и Булгакова
26.05.17 09:50
Все новости
Загрузка...

С 29 августа по 5 сентября в Петрозаводске состоятся гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Гастроли пройдут на сценах Музыкального и Национального театров Карелии. Они организованы в рамках общероссийской программы "Большие гастроли" при поддержке министерства культуры России. Зрители увидят шесть спектаклей.

Сейчас заканчивается уточнение деталей организации гастролей и подписание необходимых договоров. На следующей неделе билеты поступят в продажу. Их можно будет приобрести в кассе Музыкального театра, на сайте и у распространителей. Стоимость билетов от 400 до 3000 рублей.

По теме

Стало известно, сколько будут стоить билеты на спектакли театра Вахтангова в Петрозаводске
27.05.17 15:45
Попечительский совет карельской филармонии возглавит американский пианист
26.05.17 12:38
В Петрозаводске покажут спектакль о встрече Сталина и Булгакова
26.05.17 09:50
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
26.05.2017, 09:25
ФОТО: В утреннем ДТП в Петрозаводске погиб человек
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
22.05.2017, 06:40
Незаконно остеклившему лоджию жителю Петрозаводска придется идти в суд
23.05.2017, 06:40
ФОТО: Смертельное ДТП произошло в Карелии у "Креста скорби" - первые кадры с места трагедии
22.05.2017, 14:17
"Было очень холодно, у меня забрали куртку, лифчик, колготки"

Аналитика

26.05.2017 16:37
Тема недели
Утраченный символ: быть или не быть? 6
Жители Петрозаводска на общественных слушаниях решили, что "лицо" города должно измениться.
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 2
25.05.2017 13:10
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 2
23.05.2017 16:24
Как спасти карельскую авиацию 7
19.05.2017 11:00
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2017 09:28
Без политики
Выбор опций SKODA OCTAVIA
Привод и ходовая часть: выбор двигателей, коробок передач и система полного привода.
Камень, лестница, конюшня 2
25.05.2017 15:12
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (4)
Пиковая дама
Сказка о золотом цыпленке
детям
Теремок
детям
Мойдодыр
детям
В кинотеатрах (5)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»