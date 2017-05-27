Стало известно, сколько будут стоить билеты на спектакли театра Вахтангова в Петрозаводске

С 29 августа по 5 сентября в Петрозаводске состоятся гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Гастроли пройдут на сценах Музыкального и Национального театров Карелии. Они организованы в рамках общероссийской программы "Большие гастроли" при поддержке министерства культуры России. Зрители увидят шесть спектаклей.

Сейчас заканчивается уточнение деталей организации гастролей и подписание необходимых договоров. На следующей неделе билеты поступят в продажу. Их можно будет приобрести в кассе Музыкального театра, на сайте и у распространителей. Стоимость билетов от 400 до 3000 рублей.