УФАС раскрыло список из 20 медучреждений Карелии, пострадавших от незаконных госзакупок

Карельское управление Федеральной антимонопольной службы опубликовало перечень из 20 учреждений здравоохранения, пострадавших от картельного сговора компаний-поставщиков медоборудования.

Названия медучреждений приведены в решении УФАС о привлечении поставщиков к административной ответственности за участие в сговоре.

В этом списке перечислены ведущие лечебные учреждения Карелии: Республиканский онкологический диспансер, госпиталь для ветеранов войны, Республиканский наркологический диспансер, Республиканский перинатальный центр.

Кто еще в нем оказался, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".