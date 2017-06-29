11:49, 29 Июня 2017
УФАС раскрыло список из 20 медучреждений Карелии, пострадавших от незаконных госзакупок
По теме
Загрузка...
Карельское управление Федеральной антимонопольной службы опубликовало перечень из 20 учреждений здравоохранения, пострадавших от картельного сговора компаний-поставщиков медоборудования.
Названия медучреждений приведены в решении УФАС о привлечении поставщиков к административной ответственности за участие в сговоре.
В этом списке перечислены ведущие лечебные учреждения Карелии: Республиканский онкологический диспансер, госпиталь для ветеранов войны, Республиканский наркологический диспансер, Республиканский перинатальный центр.
Кто еще в нем оказался, можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
23.06.2017, 11:42
26.06.2017, 14:23
24.06.2017, 11:25
23.06.2017, 16:03
26.06.2017, 16:38
Аналитика
27.06.2017 12:45
Капитал
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
26.06.2017 15:44
23.06.2017 11:44
21.06.2017 16:20
Чтиво
27.06.2017 11:22
Личное мнение
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом.
26.06.2017 14:23
21.06.2017 12:47
20.06.2017 12:08
Медиа
25.06.2017 19:55
Опрос
Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
Комментарии