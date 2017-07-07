Утонул житель Карелии, не соблюдавший правила поведения на воде

Несчастный случай произошел в Суоярви на городском пляже.

Как сообщает "Суоярвский венстник", 6 июля в райцентре, недалеко от пляжа на переулке Ржевский, утонул житель Суоярви.

По данному факту проводится проверка сотрудниками полиции.

По предварительным данным, мужчина не соблюдал правила поведения на воде.