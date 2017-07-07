11:22, 07 Июля 2017
Утонул житель Карелии, не соблюдавший правила поведения на воде
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Несчастный случай произошел в Суоярви на городском пляже.
Как сообщает "Суоярвский венстник", 6 июля в райцентре, недалеко от пляжа на переулке Ржевский, утонул житель Суоярви.
По данному факту проводится проверка сотрудниками полиции.
По предварительным данным, мужчина не соблюдал правила поведения на воде.
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