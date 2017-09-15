В Карелии осудили местного жителя, собравшего винтовку "Мосина"

Пограничники выявили жителя Костомукши, незаконно изготовившего и хранившего огнестрельное оружие, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении жителя Костомукши из незаконного оборота была изъята винтовка "Мосина", патроны калибра 7,62, а также составные части к различному оружию времен Великой Отечественной Войны.

В результате проверки было установлено, что указанная винтовка времен ВОВ была восстановлена жителем Костомукши с использованием составных частей нескольких единиц оружия. Также было установлено, что данная винтовка является нарезным оружием пригодным к стрельбе. Для восстановления винтовки костомукшанин использовал составные части, которые приобретал в специализированных интернет-магазинах, а также добывал в ходе поисковых работ в местах ведения боев времен ВОВ.

По результатам проверки в отношении указанного лица были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч.1 ст. 223 УК РФ.

В сентябре вступило в силу решение Костомукшского городского суда о прекращении уголовного преследования, в связи с деятельным раскаянием указанного лица.

Основанием прекращения уголовного преследования явилось то, что указанный гражданин впервые совершил преступление небольшой тяжести, способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Вследствие деятельного раскаяния преступление перестало быть общественно опасным.