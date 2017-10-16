В Петрозаводске открывается языковое кафе

К общению приглашают всех, кто хочет научиться говорить по-фински.

В среду, 18 октября, в редакции газеты "Карьялан Саномат" откроет двери языковое кафе.

На встречи приглашают всех, кто умеет или хочет научиться общаться на финском языке, не боясь делать грамматические ошибки.

Хозяйка языкового кафе - Мария Вестерберг, сотрудник Отделения генерального консульства Финляндии в Петрозаводске.

Стоимость участия 100 рублей с человека. Кафе работает в течение часа с 17.30.

О своем участии просят сообщать заранее по телефону 78-05-40 или по электронной почте: karjalansanomat@sampo.ru. Адрес: ул. Титова, 3, каб. 206.