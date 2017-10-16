10:34, 16 Октября 2017
В Петрозаводске открывается языковое кафе
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К общению приглашают всех, кто хочет научиться говорить по-фински.
В среду, 18 октября, в редакции газеты "Карьялан Саномат" откроет двери языковое кафе.
На встречи приглашают всех, кто умеет или хочет научиться общаться на финском языке, не боясь делать грамматические ошибки.
Хозяйка языкового кафе - Мария Вестерберг, сотрудник Отделения генерального консульства Финляндии в Петрозаводске.
Стоимость участия 100 рублей с человека. Кафе работает в течение часа с 17.30.
О своем участии просят сообщать заранее по телефону 78-05-40 или по электронной почте: karjalansanomat@sampo.ru. Адрес: ул. Титова, 3, каб. 206.
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