В Петрозаводске женщина сорвалась с балкона 5 этажа

В Петрозаводске с 42-летней женщиной произошел несчастный случай, сообщили в МВД Карелии.

Сегодня днем, 20 октября в 11.50, на улице Волховской в Петрозаводске с пятого этажа жилого дома выпала 42-летняя женщина.

В результате несчастного случая петрозаводчанка получила травмы и была госпитализирована, сообщили в полиции.