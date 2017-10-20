17:10, 20 Октября 2017
В Петрозаводске женщина сорвалась с балкона 5 этажа
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В Петрозаводске с 42-летней женщиной произошел несчастный случай, сообщили в МВД Карелии.
Сегодня днем, 20 октября в 11.50, на улице Волховской в Петрозаводске с пятого этажа жилого дома выпала 42-летняя женщина.
В результате несчастного случая петрозаводчанка получила травмы и была госпитализирована, сообщили в полиции.
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