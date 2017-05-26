ВИДЕО: Огромная волна накрыла серфера

Сёрфера накрыла огромная волна, разорвав ему лёгкое.

В то утро Джек Бейкер, как обычно, ловил волну на юге Сиднея, но только в этот раз молодой человек решил испытать себя. Немного потренировавшись на мелких волнах, он попросил оператора снять, как он заберётся на более сложный подъём. Однако эта попытка закончилась провалом: Джека сбило с доски, и он рухнул в воду.

Падение закончилось для мужчины разрывом лёгкого и внутренней гематомой. Джек думал, что он умирает, когда увидел, что при кашле у него изо рта льётся кровь. Однако врачам удалось спасти неудачливого сёрфера, сообщает "Лайф".