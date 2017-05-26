19:10, 26 Мая 2017
ВИДЕО: Огромная волна накрыла серфера
По теме
Загрузка...
Сёрфера накрыла огромная волна, разорвав ему лёгкое.
В то утро Джек Бейкер, как обычно, ловил волну на юге Сиднея, но только в этот раз молодой человек решил испытать себя. Немного потренировавшись на мелких волнах, он попросил оператора снять, как он заберётся на более сложный подъём. Однако эта попытка закончилась провалом: Джека сбило с доски, и он рухнул в воду.
Падение закончилось для мужчины разрывом лёгкого и внутренней гематомой. Джек думал, что он умирает, когда увидел, что при кашле у него изо рта льётся кровь. Однако врачам удалось спасти неудачливого сёрфера, сообщает "Лайф".
По теме
Выбор читателей
22.05.2017, 16:36
19.05.2017, 19:40
24.05.2017, 11:48
19.05.2017, 13:02
22.05.2017, 06:40
Аналитика
Сегодня 16:37
Тема недели
Жители Петрозаводска на общественных слушаниях решили, что "лицо" города должно измениться.
25.05.2017 13:10
24.05.2017 11:31
23.05.2017 16:24
19.05.2017 11:00
Чтиво
Сегодня 09:28
Без политики
Привод и ходовая часть: выбор двигателей, коробок передач и система полного привода.
25.05.2017 15:12
22.05.2017 10:21
17.05.2017 14:04
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
Завтра в театрах (5)
детям
детям
детям
В кинотеатрах (5)
Опрос
Поддерживаете ли вы воссоздание часовни на площади Кирова?
Комментарии