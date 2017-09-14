ВИДЕО: Стас Костюшкин проверил на натуральность грудь Анны Семенович (18+)

На фестивале "Новая волна", который в эти дни проходит в Сочи, экс-участник поп-дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин снял короткое забавное видео с собой и Анной Семенович в главных ролях.

В комментарии к ролику Стас Костюшкин рассказал, что Семенович захотела посмотреть на его обнаженный накачанный торс, а он в ответ попросил разрешения проверить, натуральная ли у нее грудь. По словам Стаса Костюшкина, протестовать Анна Семенович не стала, пишет uznayvse.

Несмотря на подчеркнуто игривый и ироничный тон поста в Instagram, многочисленные комментаторы принялись стыдить Костюшкина за непристойность. По мнению подписчиков его блога, женатому мужчине и отцу не пристало трогать за что бы то ни было постороннюю женщину.