"Вторым Сямозером это назвать нельзя"

Начальник главного управления МЧС Карелии Сергей Шугаев рассказал о том, почему он не верит, что девушка утонула, а также сообщил о ходе проведения спасательной операции.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на месте происшествия в Питкярантском районе, где на лодке перевернулись подростки, и увидел, как проходит спасательная операция, а также пообщался с родственниками спасшегося подростка.

Нашли начальника главного управления МЧС Карелии Сергея Шугаева. Он был уставшим, вторые сутки шли без отдыха, но все же согласился с нами поговорить.

"Все называют это происшествие вторым Сямозером. Можно ли так говорить?" – был первый вопрос.

"Нет, конечно, ни в коем случае, - молниеносно отреагировал Сергей Шугаев. - Вторым Сямозером назвать нельзя. Это неорганизованная группа. Собрались на частную прогулку, не имея прав на вождение судами, взяли частную лодку и уехали в открытое озеро. Дети самостоятельно приняли решение, родители их отпустили. Родители знали, что они едут отдыхать: они набрали продуктов, картошки. Это даже не дети, это молодые люди: им 16, 17, 18 лет. Приняли вполне сознательное решение".

Сергей Шугаев рассказал, что поиски ведутся плотно: обследуется береговая зона, водная гладь, а также ведутся поиски на глубине и с воздуха.

"Обследуется территория в радиусе 3 км от того места, где перевернулась лодка, - пояснил Шугаев, - тралим, поиски осложняет глубина, которая в месте ЧП составляет более 45 метров".

По словам Шугаева, подростки вышли в открытое озеро из бухты Сумерия, что в 3 км от Импилахтинского залива. Прошли 5 км и вышли в Ладогу.

К тому времени сила ветра на Ладоге составляла 15 м/с, о чем было предупреждение МЧС.

"Конечно, это не штормовой ветер, - пояснил Шугаев, - но достаточно сильный. Волна на озере была 1 метр. Лодка перевернулась. Те двое, которые спаслись, провели в воде примерно 15-20 минут. Им помогли туристы-байдарочники, которые и доставили их в Импилахтинский залив. Наши врачи у найденных подростков переохлаждения не зафиксировали, но они все равно были госпитализированы, так как требуется проверка".

Также Сергей Шугаев опроверг информацию о том, что спасшиеся подростки видели, как девочка утонула.

Что по этому поводу думает Шугаев, а также мнение родных о том, могли ли подростки быть пьяными, читайте в материале "Я надеюсь".