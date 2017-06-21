Новости. Общество
14:51, 21 Июня 2017

"Вторым Сямозером это назвать нельзя"

По теме

На набережной начали монтировать сцену, на которой в День города споет Буланова
21.06.17 15:29
ВИДЕО: Жириновский рассказал журналистам о причинах трагедии на Ладоге
21.06.17 15:19
Замена водительских удостоверений: первые итоги
21.06.17 14:55
Все новости
Загрузка...

Начальник главного управления МЧС Карелии Сергей Шугаев рассказал о том, почему он не верит, что девушка утонула, а также сообщил о ходе проведения спасательной операции.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал на месте происшествия в Питкярантском районе, где на лодке перевернулись подростки, и увидел, как проходит спасательная операция, а также пообщался с родственниками спасшегося подростка.

Нашли начальника главного управления МЧС Карелии Сергея Шугаева. Он был уставшим, вторые сутки шли без отдыха, но все же согласился с нами поговорить.

"Все называют это происшествие вторым Сямозером. Можно ли так говорить?" – был первый вопрос.

"Нет, конечно, ни в коем случае, - молниеносно отреагировал Сергей Шугаев. - Вторым Сямозером назвать нельзя. Это неорганизованная группа. Собрались на частную прогулку, не имея прав на вождение судами, взяли частную лодку и уехали в открытое озеро. Дети самостоятельно приняли решение, родители их отпустили. Родители знали, что они едут отдыхать: они набрали продуктов, картошки. Это даже не дети, это молодые люди: им 16, 17, 18 лет. Приняли вполне сознательное решение".

Сергей Шугаев рассказал, что поиски ведутся плотно: обследуется береговая зона, водная гладь, а также ведутся поиски на глубине и с воздуха.

"Обследуется территория в радиусе 3 км от того места, где перевернулась лодка, - пояснил Шугаев, - тралим, поиски осложняет глубина, которая в месте ЧП составляет более 45 метров".

По словам Шугаева, подростки вышли в открытое озеро из бухты Сумерия, что в 3 км от Импилахтинского залива. Прошли 5 км и вышли в Ладогу.

К тому времени сила ветра на Ладоге составляла 15 м/с, о чем было предупреждение МЧС.

"Конечно, это не штормовой ветер, - пояснил Шугаев, - но достаточно сильный. Волна на озере была 1 метр. Лодка перевернулась. Те двое, которые спаслись, провели в воде примерно 15-20 минут. Им помогли туристы-байдарочники, которые и доставили их в Импилахтинский залив. Наши врачи у найденных подростков переохлаждения не зафиксировали, но они все равно были госпитализированы, так как требуется проверка".

Также Сергей Шугаев опроверг информацию о том, что спасшиеся подростки видели, как девочка утонула.

Что по этому поводу думает Шугаев, а также мнение родных о том, могли ли подростки быть пьяными, читайте в материале "Я надеюсь".

По теме

На набережной начали монтировать сцену, на которой в День города споет Буланова
21.06.17 15:29
ВИДЕО: Жириновский рассказал журналистам о причинах трагедии на Ладоге
21.06.17 15:19
Замена водительских удостоверений: первые итоги
21.06.17 14:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-06-21 15:48:59
Будешь вторым после Коваленко на пенсии.Не грусти.
Онего
2017-06-21 15:15:17
15 м/с не штормовой ветер? прошу прошения, г-н шугаев в своем уме?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой
20.06.2017, 13:07
Парфенчиков рассказал, как перевернулась лодка с подростками на Ладоге

Аналитика

Сегодня 14:42
Тема недели
"Я надеюсь"
В Карелии 19 июня произошло ЧП. Пятеро подростков выехали на лодке на Ладогу и перевернулись. Двое смогли добраться до берега, троих ищут спасатели.
Плач над Сямозером
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 12
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 9
13.06.2017 10:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:47
Личное мнение
Замена водительских удостоверений: первые итоги
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 16
15.06.2017 12:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
Новое
Сегодня 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (16)
Мумия
Тачки 3
детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»