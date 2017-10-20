За что был осужден в 1978 году глава "Мемориала" в Карелии Юрий Дмитриев

Стало известно, по какой статье отбывал наказание на зоне историк Юрий Дмитриев, обвиняемый сегодня в изготовлении порнографических фото своей приемной дочери.

Как известно, руководитель карельского отделения правозащитного общества "Мемориал", 61-летний Юрий Дмитриев обвиняется в совершении с 2008 по 2015 годы развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии, а также в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия – всего четыре состава преступлений.

На днях его арест было продлен до конца января.

В ходе следствия ряд сделанных Дмитриевым фотоснимков – а всего их более ста, эксперты отнесли к детской порнографии. С этим защита Дмитриева не согласна и настояла на повторной экспертизе, которую сейчас проводят эксперты Санкт-Петербурга.

Защищать Дмитриева приезжают даже правозащитники из других стран. Но как, стало известно, биография историка небезупречна. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Журналисту "Вестей Карелии" Светлане Лысенко удалось узнать, по какой уголовной статье отбывал срок в 1978 году историк Дмитриев.

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