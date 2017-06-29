Жителей Петрозаводска приглашают проголосовать за варианты благоустройства

В столице Карелии продолжается реализация международного проекта "Народные парки".

Весной этого года в ходе онлайн голосования горожанами была выбрана территория Железнодорожного парка в качестве объекта для первоочередного благоустройства. Работы по благоустройству планируют провести в течение лета-осени этого года.

В этот раз горожанам предлагают ответить на вопрос о том, какие виды работ по благоустройству для них являются приоритетными в Железнодорожном парке? Среди вариантов - снос аварийных, сухостойных и ветровальных деревьев; удаление поросли; санитарная и формовочная обрезка деревьев и кустарников, установка дополнительных скамеек и урн; отсыпка дорожек; создание места для отдыха (место для костра, стационарный гриль); установка дог-боксов (контейнеров для сбора отходов выгула собак); создание клумб и цветочных композиций; восстановление уличной сцены; другое.

Подробнее о проекте - http://skbic.ru/ru/projects/5478/.