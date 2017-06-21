Жительнице Карелии пришлось получать компенсацию от Пенсионного фонда через прокуратуру

Прокуратура Лоухского района через суд потребовала компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно 65-летней пенсионерке.

65-летняя женщина из отдаленного поселка Лоухского района в феврале ездила к родственникам в Республику Беларусь. В выплате компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно сотрудники Пенсионного фонда ей отказали, так как место отдыха, по их словам, находится за пределами России.

В то же время в данном случае компенсации подлежат расходы по оплате проезда до ближайшего транспортного узла на границе и обратно.

Прокуратура направила в суд заявления с требованием выплатить компенсацию оплаты проезда к месту проведения отдыха и обратно.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.