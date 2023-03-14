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В экологически чистом квартале «Свиристель» ведется строительство последнего дома (ВИДЕО)
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В экологически чистом квартале «Свиристель» ведется строительство последнего дома (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:30, 15 Марта 2023
фото: Баренц Групп

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Специалист компании «Баренц Групп» провел экскурсию по-новому экологически чистому кварталу «Свиристель» в Петрозаводске, где началось строительство последнего дома.

Компания «Баренц Групп» объявила старт продаж квартир в доме №19, который станет последним в ансамбле жилых зданий нового квартала.

О том, каким будет последний дом в жилом квартале «Свиристель», расположившемся на Комсомольском проспекте за известным гипермаркетом, рассказал специалист отдела продаж компании «Баренц Групп» Андрей Янкович.

Жильцам нового дома будет доступна вся развитая инфраструктура жилого квартала - придомовые территории с детскими площадками, большие парковочные зоны. Рядом есть все необходимое для комфортной жизни: гипермаркет, детские сады и школы, остановка в двух шагах, а для любителей активного отдыха вблизи расположена трасса «Фонтаны», бульвар и лес, где можно гулять и заниматься спортом.

Действительно, новый экологически чистый жилой квартал «Свиристель», который построила компания «Баренц групп», нельзя не заметить. Яркий, красочный район на Комсомольском проспекте за известным гипермаркетом стал настоящим украшением Петрозаводска.

Дом №19 станет завершающим этапом строительства жилого квартала «Свиристель», поэтому если кто-то мечтает жить в комфортном и красивом экологически чистом районе, он еще может осуществить свою мечту, купив квартиру в новом доме. Тем более, что сейчас она доступна без первого взноса. С его строительством квартал приобретет полностью законченный вид жилого района с собственной инфраструктурой и благоустройством.

Всю информацию о старте продаж квартир в доме №19 вы можете получить здесь https://sviristel.barenz.group/

Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж компании «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Забронировать квартиру можно на сайте отдела продаж или по указанному телефону: 331-331.

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ЖК «Свиристель». Застройщик ООО «ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС». Город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А ОГРН 1141001002119 ИНН 1001280955. Проектные декларации на сайте Barenz.group

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