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В гостевом комплексе в Кеми появился номер для людей с ограниченными возможностями

Новости. Общество
15:47, 21 Декабря 2022
фото: © КРРК

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Единственный на севере Карелии номер подобного класса оборудован с помощью средств господдержки.

Гостевой комплекс «ЮМА» находится на севере Карелии при въезде в город Кемь. Туробъект компании ООО «ЭЛИТ ПРОФИ» расположился на берегу реки, впадающей в Белое море. Здесь гостям предлагают размещение двух типов: апартаменты с собственной кухней и ванной, а также номера хостела. 

Строительство комплекса началось в 2020 году после приобретения нескольких зданий. Предприятие постоянно развивается: сейчас идет ремонт спа-зоны, благоустраивается центральная площадь и парковая зона. Недавно запущен совместный с этнопарком Geografika проект — сейд парк ГЕОГРАФИКА.КЕМЬ.  

Развитию объекта размещения помогает господдержка. В ноябре 2020 года компания ООО «Элит Профи» одной из первых в Карелии получила статус резидента Арктической зоны РФ, а в 2021 году была признана социальным предприятием, поскольку более 70% сотрудников организации — социально незащищенные слои населения. Данный статус позволил гостевому комплексу «ЮМА» получить грант для социальных предприятий от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия. 

— Грантовые средства помогли обустроить номер для людей с ограниченными возможностями, обеспечить доступ к объектам и услугам гостевого комплекса. Аналогичные услуги для лиц с ограниченным возможностями на других туробъектах Кемского района не предоставляются, — говорит Анна Попова, представитель организации. 

Организация не раз обращалась за помощью в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия. Получили маркетинговые услуги, разработали бренд-бук и бизнес-план. Кроме того, гостевой комплекс является участником туристического кластера Карелии.

Если вы хотите больше узнать о возможностях развития дела, обращайтесь за консультацией в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 или лично по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

Реклама/ ООО «Корпорация развития Республики Карелия» /ИНН 1001041869

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