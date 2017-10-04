Агрессивный петрозаводчанин пытался вынести продукты из магазина

Житель Петрозаводска, которому не удалось вынести продукты из магазина, угрожал расправой персоналу, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

В минувший вторник 3 октября в 22.30 в сетевой магазин на улице Фролова были направлены сотрудники вневедомственной охраны, которые задержали агрессивного 30-летнего гражданина.

Он был раздосадован тем, что не смог пронести мимо кассы похищенные продукты на сумму 235 рублей.

За этот день - 3 октября зарегистрированы ещё три попытки выноса товара - две в Петрозаводске в гипермаркете на улице Ленинградской, одна - в Сортавала. Все задержанные граждане переданы полиции.