Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса

Представители прокуратуры изменили формулировку предъявленного Девлету Алиханову обвинения.

Суд по делу известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова вышел на финишную прямую. После прений сторон, которые уже начались, ему должны дать последнее слово, то есть, теоретически судья могла вынести приговор до конца октября. Однако, после выступления прокуроров, которые в прениях поменяли формулировку предъявленного Алиханову обвинения, расширив его объем, трудно представить, когда и каким будет финал этого громкого дела.

Изменять фабулу и объем итогового обвинения и, по сути, предъявлять новое на этой стадии запрещено уголовно-процессуальным кодексом - это является прямым ущемлением прав подсудимого на защиту. Ведь он доказывал одно, а в самом конце судебного процесса ему предъявили совсем другое. А это значит, что дело "по приватизации сберкасс" должно быть отправлено на доследование в правоохранительные органы.

Этот вариант Девлета Алиханова устраивает – он не собирается признавать себя виновным и считает, что его судят за то, в чем нет события преступления. Оправдать или отправить дело на доследование – именно этого будут просить его адвокаты.

Подробнее читайте в материале издания.