АУДИО: Обвиняемая в гибели детей на Сямозере Решетова произнесла эмоциональную речь в суде

В Верховном суде Карелии директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, которую обвинили в гибели 14 детей, расплакалась в суде и произнесла эмоциональную речь.

"Детей не вернуть, и в этом огромная трагедия. Как и большой болью, горечью переживают разлуку мои дети. В 2008 году погиб отец. Нет никакой возможности никому их поддержать. Никому. Старший сын, которому исполнилось 18 лет, он точно такой жэе мой ребенок, он студент. Без стипендии живет мальчишка", - сказала Елена Решетова.

В среду, 14 июня, Верховный суд Карелии продлил ей срок ареста до 18 сентября.

По версии следствия, директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова совместно с Виноградовым, инструкторами Валерием Круподерщиковым и Павлом Ильиным, зная об объявленном штормовом предупреждении, не отменили водный поход по Сямозеру, участие в котором приняли 47 несовершеннолетних детей.

По данным СК РФ, что число участников похода превышало пассажировместимость и грузоподъемность плавсредств, одно из которых к тому же было неисправно, а детей не обеспечили жилетами подходящего размера и форм.

18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма, и 14 детей утонули.

По версии следствия, при этом Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в территориальные органы экстренных служб о чрезвычайном происшествии, не желая негативной реакции общественности на указанные события, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки.

Напомним, Решетова находится под арестом с 21 июня 2016 года.