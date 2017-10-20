Avito назвал "абсолютно некорректным" заявление о мошенничестве на сайте

Агентство Pro-Vision, представляющее сайт бесплатных объявлений Avito, опровергло заявление зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова о том, что Avito "стал одной из основных площадок для кибермошенников".

Об этом говорится в пресс-релизе Pro-Vision, поступившем сегодня в СМИ, опубликовавшие слова Кузнецова.

Что написано в заявлении, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".